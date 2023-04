Recco: mangialonga del 25 aprile, settecento i partecipanti

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La Mangialonga nel Golfo Paradiso organizzata dalla Pro Loco di Recco, in programma il prossimo martedì 25 aprile, è un successo annunciato. “In grande anticipo sulla chiusura delle iscrizioni, la manifestazione ha raggiunto il numero massimo dei partecipanti per cui il tetto è stato ampliato a 700 iscritti. I numeri che si registrano quest’anno dimostrano come eventi ben organizzati siano in grado di attrarre moltissime persone, rappresentando un importante veicolo promozionale per la nostra città. Ringrazio la Pro Loco per l’ottima regia di questa bella iniziativa, i volontari della Protezione Civile, dei Vab e del Soccorso Alpino che presteranno assistenza lungo il percorso” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

