‘Santa’: il portale ritrovato di Villa Durazzo. Toti: “Esempio virtuoso”

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure ritrova il portale a mare e il porticato, chiuso da cinquant’anni. Terminati i lavori di consolidamento, messa in sicurezza e riammodernamento dell’ingresso principale di Villa Durazzo. Circa due milioni di euro il costo degli interventi. Donadoni: “Giornata storica per Santa Margherita Ligure. Nessuno mai ha investito così tanto su Villa Durazzo come abbiamo fatto nei nostri due mandati». Toti: «Esempio virtuoso della sinergia tra enti diversi che hanno ben operato in un luogo che coniuga la cultura con la formazione professionale: Villa Durazzo ospita infatti anche l’Its turistico”.

» leggi tutto su www.levantenews.it