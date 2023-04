‘Santa’: presentazione del libro di Roberto Iovino più concerto

Dall’ufficio stampa di RGB Produzioni

Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino, organizza una conversazione – concerto in occasione della presentazione del libro di Roberto Iovino, “Uccidete Calaf! Articoli, scritti e testi teatrali sulla musica (1972-2022)”. L’appuntamento è per mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21 presso Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure. Il libro, edito da Stefano Termanini Editore, raccoglie le più importanti interviste realizzate dall’autore nel corso della sua cinquantennale carriera e già pubblicate su importanti quotidiani come “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Corriere Mercantile”. Non solo. Iovino tra queste 310 pagine immagina di incontrare ed intervistare illustri personaggi della musica come Beethoven, Paganini e Mascagni e di vederli insieme in una fittizia convention. Ci sono anche testi per il teatro, racconti e riflessioni critiche ed infine “Uccidete Calaf!” Dove l’autore spiega la scelta del titolo. Ad accompagnare la conversazione ci sarà la musica di Nicole Oliveri al flauto e di Metella Pettazzi all’arpa.

