Sciopero del legno, settore in manifestazione: “Inaccettabile il comportamento di Federlegno, rispetto per i lavoratori”

Sciopero nazionale del settore del legno e degli arredi in tutta Italia e La Spezia è stata scelta come una delle sette piazze in tutto il paese per protestare contro la scelta di Federlegno. La manifestazione, indetta da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, è partita da Piazza Europa per terminare simbolicamente di fronte alla sede di Confindustria. “Il contratto Legno-Arredo è scaduto il 31 dicembre 2022 e ci sono 200mila lavoratori che aspettano il rinnovo – dicono Gianni Carassale, Fillea Cgil, Davide Grazia, Filca Cisl e Riccardo Badi, Feneal Uil – Il confronto sindacale è stato interrotto a causa delle enormi distanze tra i sindacati e FederlegnoArredo in materia di salari. Nel corso della trattativa la controparte, Federlegno arredo, ha tenuto un atteggiamento inaccettabile e provocatorio. Negli ultimi anni il settore ha realizzato fatturati da capogiro e continua ad ottenere risultati economici molto positivi. Ma FederlegnoArredo non vuole riconfermare il modello contrattuale consolidato dal 2016, che ha firmato e che permette di recuperare l’inflazione reale. Ogni lavoratore perderebbe in media 130 euro al mese di aumento per la mancata rivalutazione del 2022.”

