Sestri: fil di fumo in via Pergola, pentola dimenticata al fuoco

Qualcuno, allarmato nel pomeriggio da un filo di fumo che usciva da un appartamento di via della Pergola a Sestri Levante ha lanciato l’allarme e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Chiavari ha evitato il peggio. Saliti con l’atoscala al terzo piano, aperta una finestra, i vigili del foco si sono trovati davanti ad una pentola dimenticata sul fornello col fuoco che aveva consumato il contenuto e bruciava le maniglie in materiale sintetico, senza essersi ancora esteso alla cucina. Chiuso il gas e spalancate le finestre, i vigili del fuoco hanno constatato che i danni erano limitati a parete e soffitto anneriti. I padroni di casa, avvertiti telefonicamente dai vicini sono rientrati, rammaricati per quanto avvenuto.

