Andora/Albenga. Si è verificato questo pomeriggio, qualche minuto prima delle 16, un tamponamento sull’autostrada A10, tra Albenga e Andora, in direzione Francia.

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire due autovetture. A rimanere ferite due persone, che sono state portate in ospedale, entrambe in codice giallo, non sono gravi.

