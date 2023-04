Mondovì. Partono con il piede giusto le Rappresentative Liguri Under 19, Under 17, Under 15 , che vincono la gara di apertura del Torneo delle Regioni superando i pari età delle formazioni della Sardegna.

La Under 15 Liguria ha vinto 1-o (rete di Malagrida), La Under 17 ha prevalso 2-0 (doppietta di Lemos), mentre l’Under 19 si è imposta 1-0 (rete di Jebbar).

