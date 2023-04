Toti: “Le vittime della Resistenza meritano uguale rispetto, ma non stessa celebrazione: c’è chi ha combattuto per la libertà e chi contro”

“Se c’è un luogo e un momento in cui la Repubblica italiana si è fondata, è certamente su questi moli e in questo porto. Il fatto che Genova sia stata l’unica città italiana che si è liberata con le sue forze, con qualche giorno di anticipo rispetto all’arrivo delle forze anglo-americane, deve essere un motivo di orgoglio per tutti i lavoratori portuali genovesi e per tutti i cittadini liguri”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto durante l’evento “La Resistenza del porto” tenutosi questa mattina a Molo Giano, nel capoluogo ligure.

“La Resistenza – ha proseguito il governatore – fa parte della lunga storia che ha liberato il nostro Paese e ne ha fatto la Repubblica e la democrazia in cui viviamo oggi. La città di Genova porta con sé il simbolo dello scoglio da cui sono partite le camicie rosse di Garibaldi, che si lega idealmente ai moli in cui è stata combattuta la Guerra di Liberazione per costruire il paese in cui noi oggi viviamo e per scrivere la Costituzione che è la stella polare della nostra attività. Ed è bello oggi vedere qui tanti volti e tanti rappresentanti di tutte le culture politiche e tutte le sensibilità sociali che si riconoscono tutti in quella Carta fondamentale perché credo che questo sia davvero il valore del 25 aprile: riconoscersi nella Guerra di Liberazione nazionale e nella Costituzione che ne è seguita. Penso che questo dovrebbe essere ormai, al netto di dibattiti talvolta un po’ oziosi, un valore davvero comune”.

“La storia che celebriamo oggi è stata fatta dai cittadini di questo Paese e di questa città: una storia comune che deve in qualche modo dettare la linea a tutti noi. Leggere la nostra Costituzione vuol dire anche oggi darci risposte anche ai dibattiti che leggiamo sui giornali. Le vittime certamente meritano tutte uguale rispetto, ma non tutte le vittime meritano la stessa celebrazione. Ci sono persone che si sono sacrificate per darci la libertà con cui io oggi parlo da questo palco scelto dei cittadini di questa regione e ci sono vittime che, sbagliando, si sono sacrificate perché questo non accadesse e questo non può essere considerato allo stesso modo”, ha aggiunto il presidente della Regione Liguria. Parole che suonano solenni all’indomani delle dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei, che aveva sostenuto che “anche i partigiani hanno compiuto eccidi”.

