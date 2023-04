Ad Albenga nuova sede del Pd, Ciangherotti: “Aperta di fronte anche quella di Forza Italia, li vigilerò”

Albenga. “Oggi, in via Roma, più o meno all’altezza dell’Auditorium San Carlo, apre la nuova, piccola sede del Pd, un vero ‘salottino’ per pochi intimi. Conoscendo, però, le nefandezze che poche piccole menti possono creare, ho deciso di controllarli da vicino, acquistando un piccolo locale a poche decine di metri dalla sede del Pd, in faccia all’ingresso di Palazzo Oddi, facendolo diventare la sede di Forza Italia albenganese per un laboratorio di centrodestra”.

A dichiararlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.

