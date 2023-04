Alassio 2023, Melgrati presenta la lista: “In 5 anni 30 milioni di opere e non vogliamo fermarci”

Alassio. “Sono stati 5 anni segnati dalle opere pubbliche, con oltre 30 milioni di lavori. Due in particolare gli interventi di cui andiamo più orgogliosi: il nuovo parcheggio di via Pera e quello che sorgerà al posto de ‘la piccola’ sopra la stazione di Alassio e garantiranno circa 400 posti gratuiti. Ma ho ancora un sogno: trasformare via Dante in una rue pietonne sul modello di Nizza. Poi dopo le opere pubbliche, è arrivato il momento di spingere l’acceleratore sul turismo”. È questo il sunto del discorso, tra passato e futuro, del candidato sindaco di Alassio Marco Melgrati, a caccia del quarto mandato da primo cittadino, che ieri sera ha presentato ufficialmente la sua squadra.

L’evento si è svolto nell’auditorium dell’istituto Don Bosco di Alassio, alla presenza di un nutrito pubblico, tra cui molti sindaci dei comuni limitrofi, il consigliere regionale Brunello Brunetto e i senatori Gianni Berrino e Paolo Ripamonti.

