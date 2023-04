Albenga, il PD inaugura la nuova sede in via Roma: “Un giorno di festa, ripartiamo da qui”

Albenga. “Un giorno importantissimo, dopo un lungo lavoro con grande impegno di tutti gli iscritti finalmente possiamo aprire le porte del nostro punto di ascolto e accogliere i cittadini”. Questo il commento del segretario cittadino del Pd Ivano Mallarini, a margine dell’inaugurazione della nuova sede del circolo del Pd.

Come location, i dem hanno scelto uno spazio nel centro storico di Albenga, precisamente in via Roma di fronte all’auditorium San Carlo ed a palazzo Oddo: “La sede – spiega Mallarini – è al piano terra, molto accessibile alla cittadinanza e molto visibile. Sarà aperta tutti i sabati dalle 15 alle 18 per chi volesse incontrarci, avanzare proposte, istanze o anche critiche costruttive e sarà un ambiente moderno, giovane e vibrante di idee”.

» leggi tutto su www.ivg.it