Bolkestein in arrivo, ma c’è chi non la teme: un balneare alassino investe 1,4 milioni di euro per migliorare la sua spiaggia

Alassio. “La Bolkestein non mi spaventa e anzi la vedo come un’ opportunità per un imprenditore per poter espandere la propria attività anche in altre zone”. Nonostante la sentenza della Corte Europea abbia stabilito come le concessioni balneari (e non solo) non possano essere rinnovate in modo automatico (scatenando il dibattito), non ha timori Andrea Della Valle, titolare dei Baba Beach di Alassio che ha investito quasi un milione e mezzo di euro per il ripascimento e la costruzione di moli nella sua spiaggia.

“Ben 500 tir– spiega – hanno portato da Voghera al Baba Beach la sabbia, trasformando il litorale e rendendolo più interessante, la spiaggia ora è composta solo di sabbia che la caratterizzerà per i prossimi 50 anni”.

