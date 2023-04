Calcio/ Gudmundsson punisce il Cittadella: il Genoa vince al Tombolato

Cittadella: Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Crociata; Vita; Ambrosino, Antonucci. All. Gorini.

Genoa: Martinez, Dragusin, Bani, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda. All. Gilardino

Il Genoa sbanca pure il Tombolato, con una rete realizzata al 69’ da Albert Gudmundsson che sale a nove reti in campionato: contro il Cittadella finisce 0-1 e -2 dal Frosinone fermato in casa dal Sudtirol. Per i rossoblu dopo un primo tempo difficile, nella ripresa con i padroni di casa in inferiorità numerica la formazione allenata da Gilardino giocato molto meglio. Gilardino recupera Sturaro che va in panchina, mentre davanti tocca alla coppia Gudmundsson-Coda.

