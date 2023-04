Ceriale, minoranza all’attacco: “Peagna e strada panoramica ancora nel degrado, il vice sindaco che fa?”

Ceriale. “La situazione di degrado segnalata dal Wwf di Savona a Peagna, lungo la strada panoramica, conferma ancora una volta la scarsa attenzione dell’amministrazione comunale per il nostro entroterra e per il territorio comunale in generale. Cosa che il nostro gruppo aveva già denunciato e segnalato diverse volte. Il vice sindaco Luigi Giordano aveva rassicurato più volte, anche in consiglio, circa l’intenzione dell’amministrazione di dedicare massima attenzione al problema”. La denuncia arriva dai consiglieri di minoranza di “Uniti per Ceriale” Valeria Cammarata, Fabrizio Dani e Antonello Mazzone.

“Qualche mese fa – aggiungono i consiglieri – avevamo inviato al sindaco Romano una lettera in cui segnalavamo che proprio a Peagna, in zona Prealino, a distanza di pochi metri nel condotto fognario, c’erano due perdite che causavano uno sversamento nel rio sottostante”. Come spiegato dai consiglieri, lo sversamento “è visibile in parte dalla strada; sporgendosi verso il rio e scendendo nell’alveo dello stesso la situazione è ancora più evidente e si notano anche alcune anomalie nel sedime stradale. La perdita nei giorni più caldi si manifesta anche con forte odore al livello della strada”.

