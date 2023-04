Chiavari: incidente in viale Kasman, gravissime due persone

Gravissimo incidente in viale Kasman a Chiavari alle 18.20 circa. Due le persone in codice rosso per cui è stato disposto il ricovero al San Martino utilizzando sia l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, atterrato nella piazzola di Cogorno, sia l’elicottero Grifo di base ad Albenga. L’auto, diretta verso Carasco con due uomini a bordo, forse stranieri, avrebbe preso in pieno lo spartitraffico finendo poi la sua corsa sulla protezione al limite della carreggiata verso l’Entella.

Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, l’automedica Tango2, la Croce Verde di Chiavari e la Croce Rossa di Cogorno. La polizia urbana è impegnata sia a ricostruire la dinamica, ascoltando anche diversi testimoni, sia a regolare la circolazione, deviata. Il primo paziente, stabilizzato, è stato trasferito al San Martino; il 118 è sta ancora tentando di rianimare e stabilizzare il secondo.

