Esposito: “Arrabbiati perché dovevamo vincerla per la prestazione fatta”

“Possiamo essere arrabbiati perché dovevamo portare a casa i tre punti dopo questa prestazione. Una partita che ci lascia fiducia per come ci siamo espressi, ma anche tanta amarezza. Gli episodi bisogna andarseli a cercare, qualcosa ci è mancato in tutte le zone del campo. Però lavoriamo bene in settimana. Ora però ci servono i punti”. Lo ha detto Salvatore Esposito, regista dello Spezia, al termine del pareggio per 1-1 sul campo della Sampdoria

“Siamo abituati a queste situazioni, non c’è pressione. Siamo avanti al Verona, dobbiamo solo pensare a noi stessi e a fare più punti possibili. Ci rimettiamo subito al lavoro per vincere contro il Monza. Siamo consapevoli del nostro valore, mister Semplici ci dà certezze e ci chiede di comandare il gioco. Il cammino è difficile, ma sappiamo come affrontarlo. Verde? Ti risolve le partite ed è bravo a coinvolgere i giovani. Difficile nel calcio trovare un amico, io alla Spezia l’ho trovato”.

