Fitness24, workout per migliorare i deltoidi con il personal trainer Davide Nevrkla

Nel nuovo articolo della rubrica Fitness 24 il nostro personal trainer Davide Nevrkla consiglia un workout per migliorare i deltoidi in vista della stagione estiva.

Nel nuovo articolo mi voglio concentrare sui deltoidi, un gruppo muscolare definito “piccolo” ma di grande importanza dal punto di vista estetico. Grazie ad un deltoide sviluppato e ben proporzionato il fisico, soprattutto maschile, risulterà più prestante e atletico. Con l’estate che si sta per avvicinare vi voglio consigliare un TriSet (tre serie di seguito) dove andremo ad impegnare il muscolo deltoide con tre esercizi da eseguire uno dietro l’altro senza pause per 7/8 ripetizioni ciascuno. Cercate di selezionare un carico capace di farvi arrivare alla settima o ottava ripetizione dell’esercizio con fatica ma non a cedimento. Eseguite tutti e tre gli esercizi uno dietro l’altro e riposate un minuto al termine.

Gli esercizi in questione sono:

Alzate laterali;

Tirate al mento;

Distensioni in alto Ripetete questo Tri -Set per almeno 5 volte e l’intero workout per almeno 2 volte a settimane o anche 3 se i deltoidi sono i muscoli che volete mettere più in evidenza.

