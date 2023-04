Molti ricorderanno lo sketch televisivo dello Zecchino D’Oro in cui un bambino diceva “È vicino a Padova l’Islanda”. Probabilmente se ne è convinto Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese del Genoa si è trovato a suo agio al “Tombolato” colpendo una traversa, segnando un goal pesantissimo in chiave promozione in Serie A e provando anche su punizione a raddoppiare.

Meglio di così…

» leggi tutto su www.genova24.it