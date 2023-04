Genova. Inaugurato il terzo centro di prossimità in via Prè 151 rosso, realizzato nell’ambito del progetto StartTappe, l’iniziativa finanziata dal Piano Integrato Caruggi del Comune di Genova, per contribuire al processo di rigenerazione urbana e sociale del centro storico.

Il centro sarà aperto ogni mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 17 (su appuntamento 340.8093222).

» leggi tutto su www.genova24.it