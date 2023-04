Lavagna: attività commerciali, esenzione pagamento suolo pubblico

Dal Comune di Lavagna

Nel corso della giunta comunale svoltasi venerdì 21 aprile è stata deliberata l’esenzione per le attività commerciali dal pagamento del canone unico riguardante le occupazioni del suolo pubblico di vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico a Lavagna. Esclusi eventi o manifestazioni che interessano tali occupazioni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, infatti, la posa temporanea di strutture amovibili ed elementi di arredo urbano come dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni e altre attrezzature non è subordinata alle autorizzazioni che prevedono la richiesta preventiva alla sovraintendenza dei beni culturali.

» leggi tutto su www.levantenews.it