Pallanuoto M/ il Bogliasco sconfitto ad Anzio, ma stagione positiva

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Si chiude con una sconfitta la sfortunata stagione dei ragazzi del Netafim Bogliasco. Ospiti di un Anzio ancora alla ricerca di punti preziosi per evitare la tagliola dei playout nell’ultimo turno di Serie A1, i biancazzurri onorano l’impegno facendo divertire il pubblico con una gara ricchissima di reti. A prevalere sono però le maggiori motivazioni dei laziali ai quali, tuttavia, a causa dei risultati provenienti dalle altre vasche, i tre punti non sono al momento sufficienti per assicurarsi la permanenza nel massimo campionato.

» leggi tutto su www.levantenews.it