Parte il 26° Torneo Internazionale di Cairo 958 Santero: i risultati in diretta

Cairo Montenotte. Dopo la cerimonia inaugurale che si è tenuta questa mattina, prende ufficialmente il via, oggi (22 aprile), il 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, organizzato dalla Cairese e riservato alla categoria Giovanissimi leva 2009. Dopo quattro giorni intensi di incontri, martedì 25 aprile si terranno le finali e verrà eletto il vincitore.

Sedici le partite in programma questo pomeriggio (ognuna suddivisa in due tempi da 25 minuti), fischio d’inizio alle ore 16:00: in campo tutte le big di Serie A e le formazioni straniere (in totale le squadre partecipanti sono 32). Come da tradizione chiuderà la giornata la partita della padrona di casa Cairese che affronterà il Celle Varazze.

» leggi tutto su www.ivg.it