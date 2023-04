Genova. Un grave episodio di delinquenza si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, in via Banchi, in pieno centro storico a Genova. Come spiegato dalla polizia si tratterebbe di una rapina impropria.

Secondo le prime informazioni un giovane – di cui non si conoscono ancora le generalità – si sarebbe avventato su una coppia di anziani, marito e moglie, per strappare e portare via il telefono dalle mani della donna, dandosi alla fuga subito dopo.

