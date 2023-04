Sampdoria-Spezia 1-1: ad Amione risponde Verde. Contestazione nella ripresa: pioggia di fumogeni

Genova. Pareggio amaro per la Sampdoria, che era andata in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Amione (colpo di testa al 23′ su corner di Augello). Nel derby ligure contro lo Spezia finisce 1-1 per il pareggio di Verde, subentrato all’infortunato Maldini, al 59′. A salire alla ribalta della cronaca, però, la contestazione dei tifosi blucerchiati, che a inizio ripresa hanno cominciato a lanciare parecchi fumogeni in campo. L’arbitro Maresca è stato costretto a interrompere la partita per circa sette minuti. Bersaglio della protesta la situazione societaria, con accuse via cori e striscioni a Figc, le famiglie Mondini-Garrone e le istituzioni cittadine. Una protesta che, avvenuta con la squadra in vantaggio, ha forse tagliato un po’ le gambe ai giocatori in campo. Non è un caso che lo Spezia abbia pareggiato dopo poco. Partita che era già ricca di tensione durante la settimana a causa dei rapporti profondamente deteriorati tra due tifoserie, una volta amiche.



100′ Ancora un corner per lo Spezia, Sampdoria in difficoltà sui cross tagliati verso il secondo palo. Sul lancio di Agudelo per poco Kovalenko non arriva all’appuntamento per il gol. Zanoli dice di non aver toccato la palla, ma Maresca non è della stessa opinione. Angolo battuto e Sampdoria che riesce a uscire in qualche modo.

