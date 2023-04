Sampdoria-Spezia LIVE. C’è Gunter titolare. Anche Murillo e Zanoli dall’inizio

Genova. Sampdoria e Spezia sono pronte a scendere in campo in un derby ligure che è stato caratterizzato da una certa tensione durante la settimana con la vendita dei biglietti solo nel settore ospiti per i tifosi spezzini. Controlli rafforzati in città, con le forze dell’ordine disposte anche in vie normalmente non soggette a controllo durante le partite. Tifoserie che non si sono certo date il benvenuto nel pre-partita.

Per quanto riguarda le formazioni, Stankovic alla fine opta per Gunter in difesa vista l’assenza di Nuytinck. In campo anche Zanoli e Murillo dal primo minuto. Davanti Gabbiadini e Lammers.

