Sampdoria, Stankovic: “Il 4 giugno l’ultima fermata di questo treno, poi vedremo chi tirerà le somme”

Genova. Un pareggio che non aggiunge nulla al campionato della Sampdoria, neanche la magra consolazione del primato regionale. La squadra almeno esce imbattuta nel derby ligure contro lo Spezia, ma dopo essere andata in vantaggio ha praticamente consegnato la ripresa agli avversari.

Con il senno di poi non si fa la storia, ma chissà come sarebbe andata la partita se non ci fosse stata quell’interruzione a inizio ripresa con la contestazione dei tifosi nei confronti non solo di Massimo Ferrero, ma soprattutto di tutto il contorno: gli accusati sono scritti nero su bianco sugli striscioni. Figc, Garrone-Mondini e Istituzioni.

