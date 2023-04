Savona, open day dell’Ordine Infermieri: “Per i no-vax siamo i cattivi, torniamo a dialogare. Piano sanitario? Ci mancano le risorse”

Savona. Avvicinare gli infermieri e cominciare con loro un viaggio all’interno dell’ordine che li rappresenta. Senza dimenticare una riflessione sulla professione alla luce della pandemia, non ancora del tutto superata sotto certi aspetti, e in vista del Piano Socio-Sanitario regionale appena varato. Sono alcuni degli obiettivi dell’open-day dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Savona tenutosi giovedì 20 aprile a Savona, nella sede di via Verzellino.

Un “porte aperte” i cui obiettivi sono specificati dalla presidente Roberta Rapetti: “Questo primo open-day vuole avvicinare gli infermieri e cominciare con loro un viaggio. Abbiamo voluto fortemente aprire le porte dell’Ordine a tutti gli iscritti. E’ stata la prima di una serie di occasioni che avranno anche in futuro. C’è stata partecipazione: le persone hanno voglia di essere qui con noi e capire e comprendere quali sono le funzioni dell’Ordine. E non solo quelle che sono ‘doveri istituzionali’ o meri adempimenti. Noi ci occupiamo di crescita professionale e cerchiamo di avvicinare e sostenere gli infermieri e aiutarli anche laddove abbiano ulteriori necessità professionali”.

