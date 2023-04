Semplici: “La lotta salvezza è una fisarmonica, ma giocare così ci fa ben sperare”

Rammarico ma buone sensazioni per il futuro. Queste le idee di Leonardo Semplici dopo il pareggio nel derby contro la Sampdoria, che permette di tornare a +1 dal Verona ma che tiene lo Spezia in un limbo pericoloso. “Sono dispiaciuto, molto, e l’ho detto ai ragazzi”, esordisce il tecnico dello Spezia in conferenza stampa al Ferraris. “Giocare una partita in questo contesto, andando sotto immeritatamente, creando occasioni per vincere e poi non vincere ti lascia rammarico. Era una partita di valore assoluto, contro una squadra che non ha regalato niente nonostante tutto. Siamo riusciti a ripartire, penso meritassimo di vincere ma così non è stato. Qualche errore l’abbiamo commesso, sia in fase offensiva che difensiva. Ci sono però anche gli avversari. Oggi la squadra nel contesto dei 90 minuti ha fatto quello che voglio io, con la giusta mentalità, determinazione, reagendo senza farsi condizionare dall’ambiente. Ci deve far ben sperare perché siamo convinti delle nostre potenzialità”.

C’è però un Verona che corre e che fa paura. Dopo il successo sul Bologna, il secondo nelle ultime tre partite, gli scaligeri avevano agguantato le aquile, che oggi sono tornate a +1. “Quando sono arrivato eravamo a +2, siamo andati a +6, ora siamo a +1”, spiega Semplici. “È una fisarmonica che fa parte del gioco. L’importante è non farsi condizionare, se pensi agli altri gli fai un favore. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo guardare avanti, cercando di prendere chi c’è. Non è facile, cominciamo ad esprimerci come voglio io, con coraggio e personalità. Si è visto anche con la Lazio, dove nonostante il 3-0 per certi aspetti ci eravamo espressi bene. Ci manca il risultato pieno”.

