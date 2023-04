Semplici: “Oggi meritavamo di più, ma troveremo i punti che ci servono”

“Verde ha valore, ma già nei primi minuti abbiamo avuto occasione per segnare. Oggi abbiamo perso Dragowski e Maldini tra riscaldamento e primo tempo, ciononostante abbiamo giocato con coraggio e determinazione. Andando sotto alla prima occasione rischiavamo di perdere l’idea del nostro gioco. L’entrata di Verde è stata importantissima, ma oggi credo meritavamo molto di più in generale. Sono dispiaciuto per i ragazzi perché oggi alla prestazione poteva seguire una vittoria. Siamo fiduciosi, anche se da ieri sento qualcuno che commenta la corsa salvezza. Noi ci siamo e siamo uniti”. Lo ha detto Leonardo Semplici al termine di Sampdoria-Spezia 1-1.

“Abbiamo difficoltà a realizzare a parte Nzola. Cerco di portare più calciatore dentro l’area, anche se magari non hanno la caratteristica dell’inserimento. Ci stiamo provano attraverso il palleggio, ma dobbiamo migliorare nel buttarla dentro. Se continuiamo a crederci, troveremo i punti che ci servono per raggiungere l’obiettivo – dice il tecnico a Dazn -. Abbiamo speso tanto oggi, ho dovuto sostituire Nikolaou perché l’ho visto in difficoltà a tenere la linea alta. Queste sono partite che richiedono tante energie e ho visto una squadra sempre in gara nel contesto dei novanta minuti”.

