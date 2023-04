Stankovic: “Derby bello, con tensione e fair play: potevamo vincerlo ma anche perderlo”

“I tifosi doriani amano questo club e noi cerchiamo di camminare a testa alta insieme a loro. Fuori dal campo abbiamo mille difficoltà, quando arriva il giorno partita forse è il più bel momento. Oggi era un derby e c’era grande tensione, ma con fair play: potevamo vincerla e potevamo perderla. Sarebbe stato bellissimo il tiro di Zanoli fosse andato dentro, ma oggi dico ai miei ragazzi che quando andranno via dalla Sampdoria devono avere bei ricordi. Potevano scendere da questo treno a gennaio, non l’hanno fatto. Ora viviamo giorno dopo giorno e vediamo poi cosa succederà il 4 di giugno”. Così Dejan Stankovic al termine di Sampdoria-Spezia 1-1.

Un pareggio che avvicina i genovesi alla serie B, anche se ora la paura non è certo la cadetteria. “Si può giocare bene e si può giocare male. Ma qui nessuno si è ancora mai tirato indietro. Ogni tanto facciamo finta di non vedere cosa c’è attorno, ma perché non posso caricare la squadra di un peso ulteriore. Sono ragazzi per bene”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com