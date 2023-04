Ventimiglia, ennesimo arresto della Polizia di Frontiera: straniero in manette

Ventimiglia. Un cittadino marocchino è stato arrestato ieri dagli uomini della Polizia di Frontiera al valico di frontiera di Ponte San Luigi a Ventimiglia in quanto in possesso di un documento di identità falso, realizzato ad hoc per consentire allo straniero di spostarsi liberamente in Italia e nei paesi della comunità europea.

Nonostante l’alto numero quotidiano dei respingimenti di stranieri dalla Francia, i poliziotti impegnati alla frontiera hanno effettuato un attento e scrupoloso controllo sull’uomo, che millantava di essere regolare grazie a un passaporto rilasciatogli dall’autorità italiana. Il documento, però, seppur perfettamente simile a quelli rilasciati dal Ministero, è risultato un falso.

