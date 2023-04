Volley, Vigo Albenga impazzisce di gioia: le ingaune vincono e festeggiano la promozione in Serie B2

Albenga. Un’annata da ricordare per lo sport albenganese: non solo calcio (con la vittoria del Pontelungo e l’imminente salto di categoria dell’Albenga), questa sera al PalaLeca Vigo Albenga ha ottenuto una promozione in Serie B2.

Il 3-0 (25-10, 25-18, 25-12) ottenuto contro Admo Lavagna ha dunque permesso alle ragazze allenate da coach Giordano Siccardi di ottenere un traguardo storico, una vittoria frutto di una stagione disputata ad alti livelli e della crescita di un gruppo già lo scorso anno affermatosi come decisamente competitivo.

