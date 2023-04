Albisola Superiore presenta il secondo Orto Sociale: “Progetto che unisce anziani e bambini”

Albisola Superiore. E’ stato denominato “A ҪIGÂA” proprio per mantenere, come già fatto con “A Sgrigua”, un riferimento al territorio: questo il nome del nuovo Orto Sociale che è stato inaugurato ieri in via Gervasio a Luceto, frazione di Albisola, davanti alle case popolari.

Un progetto portato avanti dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Albisola Superiore ma sostenuto da diversi soggetti che ne hanno consentito la realizzazione: innanzitutto dall’A.R.T.E. Savona che ha messo a disposizione l’area, poi dalla Fondazione De Mari e dalla Coop Liguria che hanno erogato un contributo economico integrando le risorse impegnate dal settore Agricoltura.

