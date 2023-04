Calcio. Cengio in Prima Categoria dopo 32 anni. Gioia incontenibile per Molinaro: “Ce lo meritiamo”

Cengio. Dopo 32 anni il Cengio torna in Prima Categoria, battuta la Rocchettese per 3 a 1. Ottimo camminato quel percorso in questa stagione dalla squadra di Molinaro, piazzatosi secondo in campionato dietro al Borgio Verezzi.

Grande entusiasmo per tutti i tifosi presenti al “Pino Salvi”, sulle note di “Moli is on fire” hanno acclamato tutta la squadra per l’obiettivo raggiunto: “Bisogna dare merito anche alla Rocchettese, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, mostrando un alto livello agonistico. Nel secondo tempo, siamo stati più lucidi: è entrata un’altra squadra. Abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, dopo tutta la settimana e il riscaldamento pre-partita, dentro di me ero convinto che avremmo raggiunto il risultato”.

