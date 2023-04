Calcio, Pietra. Pisano celebra il ritorno in Eccellenza: “Ora godiamo. Ivaldi? Felice di averlo visto”

Pietra Ligure. Si conclude con una vittoria il grande percorso intrapreso dai bianco-celesti, usciti vincitori dalla sfida contro la Sampierdarenese per 3 a 2. Inoltre grande entusiasmo al “Giacomo De Vincenzi”, i tifosi e la squadra hanno potuto festeggiare la promozione dopo la premiazione e la consegna della coppa: il Pietra Ligure torna, dopo soltanto un anno, in Eccellenza.

Mario Pisano, allenatore dei biancocelesti, ha elogiato la squadra per la meravigliosa stagione disputata: “Sono proprio contento della mia squadra. Dopo il gol di Battuello sono in pace con me stesso, ho moltissima stima e affeto nei suoi confronti, si è sempre fatto trovare pronto. Stiamo pensando al futuro, intanto abbiamo già pensato ad alcune idee con Filadelli”.

