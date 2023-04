Calcio. Risultati e verdetti di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Promozione (30^ giornata)

Domenica di verdetti sui campi dei dilettanti. In virtù del Torneo delle Regioni, non è scesa in campo l’Eccellenza. In scena, invece, l’ultima giornata del campionato di Promozione. Tra i verdetti che riguardano le squadre savonese, la salvezza diretta del Bragno ottenuta grazie alla vittoria 2 a 1 sulla Campese. Giornata di celebrazioni per il Pietra Ligure, che ha alzato al cielo la coppa celebrando ufficialmente la vittoria del campionato. Sarà finale play off tra le rivali genovesi Serra Riccò e Praese. Campese e Ospedaletti le squadre ai play out. Hanno salutato la categoria la Golfo Dianese e la Baia Alassio.

