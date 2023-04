Canizares in trionfo al La Spezia Trail Cinque Terre, crampi per numerosi podisti

Si è tenuta oggi tra capoluogo, Riccò e Riomaggiore la seconda edizione della manifestazione podistica offroad La Spezia Trail Cinque Terre, organizzata dall’Atletica Spezia Duferco. Un grande spettacolo di sport e natura, che ha visto Reinel Canizares Duque a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della corsa. Il portacolori della Marathon Antraccoli ha completato i 31 km del percorso in 3h19’35” con 4’37” su Isaia Guidetti (Run Fast) e 17’21” su Paolo Fasciano. Fra le donne acuto di Sara Lagomnarsino (Atl.Levante) capace di chiudere al 9° posto assoluto in 3h47’56”, battendo di 13’37” Federica Doneda (Team Gaaren #beahero) che così migliora il terzo posto dello scorso anno; terza a 15’46” Lia Maria Pozzi (Gap Saronno).

Nel percorso medio di 18 km Jacopo Fontanini (Atl.Camaiore) in 1h25’07” ha impedito il bis consecutivo a Matteo Pelizza (Elite Athletes) staccato di 4’18”; terzo gradino del podio per Lino Zano (Spezia Marathon Dlf) a 6’10”. Prima piazza femminile per Elisa Cavallo (Boves Run) in 1h53’25” con 7’52” su Simona Rossi (Trail Running Project) e 8’44” su Eleonora Guelpa (Asd Bognanco). Nei 10 km primo Nicola Vanni (Gp Parco Alpi Apuane) in 50’22” con 1’06” su Gabriele Poggi (Delta Spedizioni) e 3’20” su Paolo Chiusano (Atl.Asti 2.2). In campo femminile successo per Elena Bertolotti (Atl.Castello), prima in 55’00”, seguita da Isabella Morlini (Atl.Reggio) con 55’36”, terza Sara Tognini (Stracarrara) a 6’42”, con Bertolotti e Morlini che hanno chiuso rispettivamente quinta e sesta assolute.

Oltre quattrocento gli atleti alla partenza – data dalla leggenda del trail Marco Olmo -, tra cui tanti stranieri; poco meno di trecento i podisti giunti all’arrivo, complici anche i tanti colpiti da crampi in una giornata decisamente calda.

A supportare il grande impegno profuso dall’Atletica Spezia Duferco, tradottosi nella gestione dei vari servizi e soprattutto del percorso, attraverso numerosi volontari, la collaborazione di tutto il territorio, dai Comuni della Spezia, di Riccò del Golfo e di Riomaggiore al Parco nazionale delle Cinque Terre e al Club Alpino Italiano. Fondamentale altresì l’apporto della Protezione civile della Spezia come della Croce Rossa, senza dimenticare il Panathlon Club come anche tutte le associazioni e gli sponsor che si sono dati un gran daffare per trasformare la domenica in una giornata di vera festa. “C’è da credere che questa sia stata solo la seconda pagina di un lungo e bellissimo romanzo”, sottolineano con soddisfazione dall’organizzazione.

