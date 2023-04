Cestistica Spezzina inizia i playoff battendo Selargius

La Cestistica sfata il tabù che la vedeva sempre sconfitta al primo turno playoff nelle ultime stagioni e supera Selargius in gara-1 dei quarti del girone sud col punteggio di 51-44. Una vittoria pesante arrivata dopo un match tirato e complicato per le bianconere, che hanno bisticciato col canestro per tre quarti prima di trovare la fiammata decisiva negli ultimi dieci minuti. Spezzine che son riuscite a rimanere in partita soprattutto grazie alla difesa, tenendo basse le percentuali della squadra ospite e costringendola più volte all’infrazione di 24 secondi, così da controbilanciare le polveri bagnate in attacco. Doppia-doppia da 11 punti e 16 rimbalzi per Silvia Colognesi, una delle tre giocatrici della Cestistica in doppia cifra: Angelica Castellani con 14 punti e Martina Zolfanelli con 11 le altre due. Il secondo atto della serie è in programma giovedì 27 alle ore 16:30 in terra sarda. La partita era cominciata bene per le padrone di casa, sùbito sul 5-2, ma in parziale firmato da Granzotto obbliga coach Corsolini a chiamare il primo time-out sul 5-7 ospite. A metà secondo quarto le bianconere toccano il +6 con una tripla di Zolfanelli (20-14) dopo un parziale favorevole di 12-5. Selargius, però, si aggrappa a Granzotto e Mura per rimanere in gara e agganciare le spezzine fino al -1. Un canestro di Castellani manda le squadre sul 24-21 all’intervallo lungo. Il terzo periodo è favorevole a Selargius, che approfitta del blackout offensivo della Cestistica e va all’ultima pausa avanti di cinque punti (33-38), dopo un break di 2-11 che permette alla squadra giallonera di recuperare dal -4 e riportarsi addirittura avanti. Nell’ultimo quarto, però, le ragazze di coach Corsolini trovano finalmente il giusto feeling col canestro: arriva così il contro-parziale spezzino, un 12-2 bilanciato tra punti nel pitturato e triple, che di fatto decide la partita, lasciando poco spazio alla reazione ospite. Al PalaMariotti, gara-1 finisce 51-44 per la Cestistica.

CESTISTICA SPEZZINA 51-44 TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS (8-9, 24-21, 33-38)

