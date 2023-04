Chiavari: incidente, il conducente era già stato multato per avere superato i limiti di velocità

Sono gravissimi i due venticinquenni schiantatisi ieri pomeriggio con l’auto in viale Kasman a Chiavari. Il conducente è un albanese; il passeggero un italiano abitante a Lavagna. Ricoverati in rianimazione al San Martino, il più grave è lo straniero. In passato era già stato sanzionato per avere superato il limite di velocità.

Le telecamere hanno fatto luce sulla dinamica. L’auto su cui viaggiavano i due, una Bmw, prima ha sorpassato un’auto sulla destra, ha quindi strisciato per una quindicina di metri il guardrail prima di essere sbalzata sulla destra, avere urtato un albero per fermarsi poi al limite della strada. Il tutto a velocità elevata. L’auto è stata sequestrata, ma tutto lascia pensare che non sia un guasto alla vettura ad avere provocato l’incidente, ma la spregiudicatezza alla guida. Questo conferma le necessità di una linea dura nei confronti di chi supera, anche di poco, i limiti di velocità.

