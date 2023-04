Chiavari: schianto, il conducente era già stato multato per avere superato i limiti di velocità

Sono gravissimi i due venticinquenni schiantatisi ieri pomeriggio con l’auto in viale Kasman a Chiavari. Il conducente è un albanese; il passeggero un italiano abitante a Lavagna. Ricoverati in rianimazione al San Martino, il più grave è lo straniero. In passato era già stato sanzionato per avere superato il limite di velocità.

Le telecamere hanno fatto luce sulla dinamica. L’auto su cui viaggiavano i due, una Bmw, prima ha sorpassato sulla destra una vettura; si è portata repentinamente sulla corsia di sorpasso e strisciato per una quindicina di metri il guardrail prima di essere sbalzata sulla destra; ha urtato un albero per fermarsi poi al limite della strada verso l’Entella. Il tutto a velocità elevata.

