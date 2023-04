Giornata mondiale contro la meningite, Gratarola: “Vaccini arma importante per ridurre numero di casi gravi”

Si celebra lunedì 24 aprile la Giornata mondiale contro la meningite istituita per diffondere conoscenze e una sempre maggiore consapevolezza su questa malattia. La meningite è una malattia che colpisce le meningi, che sono le membrane che ricoprono e proteggono cervello e midollo spinale. È una malattia di origine infettiva causata da virus, batteri, miceti o protozoi. La forma batterica può dare origine a forme molto gravi e a determinare conseguenze fatali, in particolar modo quando alla meningite si associa la sepsi meningococcica.

“E’ molto importante – spiega Angelo Gratarola assessore alla sanità di Regione Liguria – far conoscere tutte le informazioni sulla meningite alla popolazione e, in modo particolare, sulle vaccinazioni che sono garantite dal sistema sanitario pubblico. E la giornata dedicata a questa malattia è una nuova occasione per spiegare le caratteristiche della meningite nelle sue diverse forme, quali siano i rischi e, soprattutto, per promuovere l’adesione alla vaccinazione per ridurre il numero delle forme gravi e i casi mortali”.

