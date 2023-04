I campioni del gelato insieme per beneficenza, c’è anche lo spezzino Andrea Cabano

Si è tenuta nei giorni scorsi a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, la manifestazione benefica “I campioni del gelato in festa”, che ha vito partecipare alcuni gelatieri vincitori saliti sul podio alla Coppa d’oro della Mostra internazionale del Gelato artigianale di Longarone Fiere. Ognuno dei dodici campioni presenti ha portato un gusto particolare da far assaggiare, a offerta libera. Tra i protagonisti anche Andrea Cabano per la gelateria artigianale spezzina Stella marina, che ha proposto il gelato “Nord Sud Ovest Est”, che unisce le mandorle della Sicilia con il basilico ligure. L’importo raccolto andrà a beneficio dell’asilo del comune di Rivolta d’Adda.

“C’è stata un’enorme affluenza di persone – racconta Cabano -, tutte interessate a capire qualcosa di più sul mondo del gelato, ed è stato bello rispondere a tutte le domande sugli ingredienti, sulle tecniche di lavorazione e in generale sul mondo del gelato artigianale. Aver portato un po’ di spezzinità è stato un onore e un piacere, confrontarsi con colleghi di altre regioni è sempre un momento di crescita importante per tutti”. E a maggio alla Stella marina si terrà l’ormai consueta festa “La bontà del gelato”, alla terza edizione, organizzata assieme e a favore di Anffas La Spezia; il cui ricavato consentirà ad alcuni atleti di partecipare alle Special Olympics 2023.

