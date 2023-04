Imperia, il sindaco Claudio Scajola al Prino: «Lavoriamo per il rilancio turistico del borgo»

Imperia. Una passeggiata, insieme, tra le bellezze della nostra città. Il sindaco Claudio Scajola, con amici, candidati e simpatizzanti, stamattina a Borgo Prino in occasione della festa del Borgo.

«Questa bella iniziativa è anche l’occasione per vedere come procedono i lavori a difesa dell’abitato. Lavoriamo per rilanciare turisticamente un Borgo che nel tempo è stato troppo trascurato e che merita di essere valorizzato per far sventolare con orgoglio la nostra bandiera Blu. Avanti, Insieme», ha dichiarato Scajola.

» leggi tutto su www.riviera24.it