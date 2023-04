Due donne soccorse quest’oggi sui sentieri rivieraschi spezzini, entrambe per distorsioni a una caviglia. Il primo intervento si è svolto a Levanto, sul sentiero 573, e ha visto Soccorso alpino e Vigili del fuoco soccorrere una cinquantenne modenese che, una volta medicata, è stata portata in barella sulla strada e da qui condotta dalla locale Pubblica assistenza all’ospedale della Spezia.

Altro intervento simile a Volastra: in questo caso ad infortunarsi alla caviglia è stata una cinquantenne residente in provincia di Forlì; accompagnata a Manarola, ha preferito rifiutare il ricovero in ospedale.

L’articolo Infortuni sui sentieri, soccorse due donne proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com