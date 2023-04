Genova. Particolare apparizione questa mattina in corso Italia, dove un esemplare di lama è stato sorpreso a sgranchirsi le zampe tra passeggiata e pista ciclabile, tra lo sguardo attonito di decine di genovesi e turisti.

L’animale, scappato dal circo Madagascar in questi giorni in piazzale Kennedy per il suo tour, ha seminato ilarità ma anche qualche preoccupazione, vista la mole e il carattere indomito dimostrato nei confronti dei bipedi umani.

