Lerici sport, Sellaroli: “Cercheremo di sfruttare il finale di stagione per arrivare più preparati possibile ai playoff”

Fine settimana di riposo per il Girone 2 della Serie B nazionale di pallanuoto maschile, che vede il Lerici sport terzo e matematicamente qualificato ai playoff. “L’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione lo abbiamo raggiunto con tre giornate di anticipo. E non era una cosa scontata, perché quest’anno il livello tecnico del campionato si è alzato notevolmente – commenta l’allenatore dei lericini, Andrea Sellaroli, sulla pagina Facebook della società -. Il Carrara, si sapeva dall’inizio che sarebbe stata la squadra favorita, e lo ha dimostrato sul campo, ma anche Polisportiva Delta ed Aragno, hanno fatto grandi cose meritandosi i playoff quanto noi. Se non avesse avuto un calo, avrebbe lottato fino all’ultimo per rientrare nei primi quattro posti anche il Rapallo, giovane e ben allenato. Ma ogni partita celava pericolose insidie che ci hanno portato via punti preziosi; vedi la sconfitta contro il S. Giorgio, le ottime partite del Perugia che ci ha costretti al pareggio sia all’andata che al ritorno, la fatica fatta contro i ragazzini (li chiamo così perché giovani, non di certo per sminuirli!) del Vis Nova, che meriterebbero una posizione migliore in classifica”.

“Adesso – prosegue il tecnico – cercheremo di sfruttare questo finale di stagione per arrivare più preparati possibile ai playoff, per migliorare il nostro gioco, che non è mai stato brillante per i motivi che sappiamo, per le problematiche che ci accompagnano da anni. Non è colpa di nessuno, si sapeva dall’inizio: costruire squadre di non professionisti che hanno i loro impegni di lavoro, che io riesco ad allenare al massimo due volte alla settimana, quando invece si dovrebbe sudare tutti i giorni insieme, provare e riprovare le cose ad ogni allenamento, ed in una vasca da 33 metri (ogni volta per giocare, dobbiamo chiedere ospitalità alle altre squadre, dato che la nostra piscina è da 25 metri), fa sì che in acqua molte volte regni un po’ di confusione, che l’amalgama nei momenti di difficoltà vada a farsi benedire. Ma lo sapevamo dall’inizio, per fortuna siamo comunque tra i primi quattro, per fortuna i ragazzini del nostro vivaio ora sono pronti, per fortuna i playoff saranno un campionato a sé dove tutto sarà possibile, per fortuna ci sarà il doppio arbitraggio (così sicuramente i provvedimenti disciplinari dei dopo partita non saranno più bollettini di guerra), per fortuna, dopo anni di sofferenze, siamo passati dal giocarci il tutto per tutto per non retrocedere, al tutto per tutto per la promozione. Direi che non ci si può lamentare“.

