Tutto facile per l’Inter nell’anticipo delle 12.30 che ha visto i nerazzurri imporsi per 3-0 a Empoli. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Lukaku che poi raddoppiato prima della rete finale di Martinez. La squadra di Inzaghi sale così al quinto posto con 54 punti scavalcando momentaneamente il Milan mentre i toscani restano a quota 32 a cinque distanze dallo Spezia.

