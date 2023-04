Malore durante la “Primavera bordigotta”, uomo soccorso dalla safety security di Bordighera

Bordighera. Intorno alle 19, un uomo di circa 70 anni, colto da malore mentre passeggiava nel centro cittadino di Bordighera, è stato soccorso dalla safety security della Protezione Civile cittadina, presente in via Vittorio Emanuele II per garantire sicurezza durante lo svolgimento della “Primavera Bordigotta”: la manifestazione commerciale organizzata da Confesercenti che ha trasformato il centro città in un’isola pedonale.

A soccorrere l’uomo, anche gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118 a bordo dell’automedica Alfa 3. Il settantenne è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

