Pnrr, confermati 7,2 miliardi per i progetti della Liguria: 4,9 solo per le infrastrutture

Genova. Sono oltre 7,2 miliardi i finanziamenti in arrivo con il Pnrr in Liguria per progetti sino al 2026: 4,9 miliardi sono per le infrastrutture. Spicca la più importante opera finanziata dal Pnrr in Italia: la diga foranea del porto di Genova che riceverà 500 milioni per la fase A con i lavori in partenza a maggio.

Questi i numeri che arrivano da Roma, mentre il governo continua a portare avanti la trattativa europea per la gestione della cosiddetta terza rata, mentre già si prospetta una lunga “battaglia” diplomatica per la quarta, per la quale, però, ad oggi ci sarebbe diversi problemi di programmazione delle opere.

» leggi tutto su www.genova24.it