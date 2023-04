Portofino: in centinaia ad ammirare il grande spettacolo del falò in piazzetta

Yacht attraccati in banchina, battelli turistici e bus stracarichi, autosilo esaurito come i ristoranti e i bar in piazzetta e lungo i moli. Portofino festeggia il patrono San Giorgio e il tradizionale falò in piazzetta attira ormai centinaia e centinaia di persone. Il sindaco Matteo Viacava e il vice Giorgio D’Alia sono impeccabili padroni di casa. Pronti ad accendere il fuoco, allo scoccare delle 21 al campanile della chiesa di Divo Martino. Decine di bambini felici armati di torcia. E poi il governatore Giovanni Toti, il sindaco della città metropolitana Marco Bucci, l’assessore regionale Augusto Sartori che qui è di casa, Lilli Lauro, Sandro Biasotti, il vescovo diocesano Giampio Devasini, Paolo Corsiglia della Camera di commercio. Tutto attorno una folla di turisti provenienti da mezzo mondo, estasiati dallo spettacolo delle fiamme, dall’illuminazione dei profili della case con i colori di San Giorgio. Migliaia di scatti fotografici. Poi alla pioggia di lapilli si unisce una pioggerella che rinfresca l’aria. La ‘penolla’ cadrà dal lato giusto, verso il mare, ad auspicare una buona stagione. Ma basta guardarsi intorno per capire che sarà ottima.

